Adıyaman'da 29 adres karantina altına alındı
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Adıyaman'da 29 adres karantina altına alındı

Adıyaman'da Korona virüs (Covid-19) pozitif vakalar nedeniyle 29 adres karantina altına alındı.

Adıyaman'da 29 adres karantina altına alındı
10.08.2020 14:51 | Son Güncelleme: 10.08.2020 15:40

Adıyaman'da Korona virüs (Covid-19) pozitif vakalar nedeniyle 29 adres karantina altına alındı.

İl Hıfzıssıhha Kurulu, Covid-19 tedbirleri kapsamında 31 kişide pozitif çıkan test sonuçları nedeniyle 29 adresin karantina alınmasına karar verdi.

Adıyaman merkez Kayalık, Malazgirt, Bahçelievler, Yeni, Cumhuriyet, Bahçecik, Siteler, Yeni Sanayi, Barbaros Hayrettin, Karapınar, Mehmet Akif, Turgut Reis mahallelerinde ki 29 adreste karantina uygulaması başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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