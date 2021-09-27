Adıyaman'da 281 ev Kovid-19 karantinasına alındı
AA / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel
Adıyaman'da, 281 evde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da, 281 evde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine, İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararları uygulamaya koydu.
Bu kapsamda farklı mahallelerdeki 281 ev karantinaya alındı.
#Koronavirüs aşısı yaptırdınız mı?— Haberler.com (@Haberler) September 17, 2021
AA / Orhan Pehlül - Son Dakika Haberleri