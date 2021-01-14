Adıyaman'da 28 ev karantina altına alındı
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Adıyaman'da 28 ev karantina altına alındı

14.01.2021 17:07 | Son Güncelleme: 14.01.2021 18:18
Adıyaman'da 28 ev karantina altına alındı

Adıyaman'da birçok kişide Kovid-19 test sonucunun pozitif çıkması, İl Hıfzıssıhha Kurulunu harekete geçirdi. Kurul tarafından alınan karar kapsamında, yeni tip koronavirüs tedbirleri nedeniyle 28 ev, karantina altına alındı.

Dünyada ve Türkiye'de Kovid-19'la mücadelede, gözler aşı çalışmalarına çevrilmişken, tedbirlere yönelik yeni haberler de gelmeye devam ediyor.

Adıyaman Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, kentte bazı kişilerin Kovid-19 test sonucunun pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararlar aldı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunca alınan kararla, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında farklı mahallelerde yer alan 28 ev, karantina altına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül

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