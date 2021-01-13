Adıyaman'da 28 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
13.01.2021 17:37 | Son Güncelleme: 13.01.2021 17:41
Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 28 evde karantina uygulaması başlatıldı.
Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 28 evde karantina uygulaması başlatıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararlar aldı.
Karar gereğince, farklı mahallelerdeki 28 ev, karantinaya alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül