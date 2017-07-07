Adıyaman'da 27 Köy Susuz Kaldı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Oluklu-Eskitaş grubu su kaynağında meydana gelen azalma nedeniyle ilçeye bağlı 27 köyde halk zor günler yaşıyor.



Yaklaşık 3 aydır su sorunu yaşadıklarını belirten köylüler, özellikle sıcak yaz günlerinde su sorununun büyüdüğünü ifade ettiler. Bazı köy sakinleri içme suyu için Atatürk Barajı'ndan tankerlerle su taşırken, kimileri ise kendi imkanları ile bidonlarla evlerine su taşıyor. Boru hatlarında arıza olduğunu öne süren köylüler, su çilesinin bitmesini istiyor. Fabrika ya da iş istemediklerini belirten köy sakinleri, "Sadece su istiyoruz" diyerek yetkililerden yardım beklediklerini ifade ettiler. Su sorununa çözüm bulunmasını isteyen köylüler, yaz ayları ile birlikte su sıkıntısının büyük bir sorun olduğunu aktardılar.



Remzi Keser isimli vatandaş, "Susuzluktan pislik içerisinde yaşıyoruz. Köyümüze fabrika ya da iş istemiyoruz. Sadece su istiyoruz. Köyümüzdeki hayvanlarımız susuzluktan telef oluyor. Hastalarımız, yaşlılarımız, çocuklarımız ve engellilerimiz var. Köyümüze su gelmiyor. Kendi imkanlarımızla kuyu kazıyoruz yetmiyor. Su yeterli olmuyor. Gündüz tarlaya gidip geldiğimizde banyo ihtiyacımızı gideremiyoruz. Hele bir de yaz ayı olması nedeniyle sıkıntımız tamamen çileye dönüşmüş. Yetkililerden yardım bekliyoruz" dedi.



Kolera hastalığına yakalandığını ifade eden Yeşilkaya (Bıhık) köyü sakinlerinden Yusuf Keser ise, "Baraj suyunu içmek zorunda kalıyoruz. İçtiğimiz sudan dolayı kolera hastalığına yakalandım. Ne yapacağımızı şaşırmışız. Baraj suyu da içilmiyor. Lütfen bize yardım edin" şeklinde konuştu.



Su sıkıntısından dolayı köyde hayvanların telef olduğunu söyleyen Hamza Keser, bu hafta içinde 5 tane hayvanının susuzluktan telef olduğunu dile getirdi.



Adıyaman İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan ise, su hattında sorun olmadığını ve köylülerin su ihtiyacının günlük düzenli olarak tankerlerle sağlandığını kaydetti. Erdoğan, "Su hattında sorun yok. Kuraklıktan dolayı su kaynaklarında su azalması var. Vatandaşların sıkıntı çekmemeleri için tankerle su taşıyoruz. İki tankerle günlük su taşıması yapıyoruz. Bin tonluk depo yapıyoruz. Barajdan su alınacak ve arıtma tesisinde arıtıldıktan sonra köylere vereceğiz" dedi. - ADIYAMAN