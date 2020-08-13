Adıyaman'da 27 ev karantinaya alındı
Adıyaman'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 27 evde karantina uygulaması başlatıldı.
13.08.2020 15:15 | Son Güncelleme: 13.08.2020 15:49
Adıyaman'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 27 evde karantina uygulaması başlatıldı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, kent merkezinde bazı vatandaşların Kovid-19 test sonuçları pozitif çıktı.
Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca, salgınla mücadeleye ilişkin yeni kararlar alındı.
Bu kapsamda çeşitli mahallelerdeki 27 evde karantina uygulanmaya başlandı.
Kaynak: AA