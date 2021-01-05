Adıyaman'da 26 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
05.01.2021 14:11 | Son Güncelleme: 05.01.2021 14:14
Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 26 ev karantinaya alındı.
Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 26 ev karantinaya alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararlar aldı.
Karar gereğince, farklı mahallelerdeki 26 evde karantina tedbirleri uygulanmaya başlandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül