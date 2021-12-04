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Adıyaman'da 259 polis ile uygulama

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Adıyaman'da 259 polis ile uygulama

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü, 37 ekip, 259 personel ile "Türkiye güven huzur uygulaması" yaptı.

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Emniyet Müdürlüğü, 37 ekip, 259 personel ile "Türkiye güven huzur uygulaması" yaptı.

Mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan şahısların yakalanması ve suç delillerinin ele geçirilmesine yönelik Adıyaman'da 37 ekip ve 259 personelin katılımıyla uygulama gerçekleştirildi.

Uygulamada, 2 bin 761 şahıs, 674 araç, 67 umuma açık yer, 17 park, bahçe ve metruk bina kontrol edildi.

Kontrollerde aranan 3 aranan şahıs yakalandı. 10 işyerine ruhsatsız faaliyet gösterdiği tespit edilerek tutanak tutulurken, 15 araca trafik yönünden idari para cezası uygulandı. - ADIYAMAN

Adıyaman'da 259 polis ile uygulama

Adıyaman'da 259 polis ile uygulama

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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