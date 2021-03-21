Adıyaman'da 255 atlet yarıştı
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Adıyaman'da 255 atlet yarıştı

21.03.2021 11:40 | Son Güncelleme: 21.03.2021 11:48
Adıyaman'da 255 atlet yarıştı

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanlığının 2021 yılı faaliyet programında yer alan Atletizm Geliştirme Projesi ve İl Karmaları Bölgesel Kros Projesi 1.Kademe Grup Yarışmaları sona erdi.

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanlığının 2021 yılı faaliyet programında yer alan Atletizm Geliştirme Projesi ve İl Karmaları Bölgesel Kros Projesi 1.Kademe Grup Yarışmaları sona erdi.

Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün ev sahipliğinde gerçekleştirilen müsabakalara Adıyaman, Mersin, Şanlıurfa, Hatay, Malatya, Kilis, Osmaniye, Gaziantep, Kahramanmaraş ve Adana illerinden gelen yaklaşık 255'i sporcu olmak üzere toplamda 268 kişi katıldı.

Mahmut El Ensari Ali Dağı Mesire alanında yapılan yarışmalarda altı farklı kategoride mücadele eden sporcular zorlu parkurda dereceye girebilmek ve 2 grup yarı finallerine katılmaya hak kazanabilmek için mücadele etti.

Farklı illerden gelen 255 bay ve bayan atletleri Adıyaman'da misafir etmekten büyük bir mutluluk duyduğunu ifade eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, "Ben dereceye giren tüm sporcularımızı ve bu organizasyona emek veren herkesi kutluyor, yarı finallerine katılmaya hak kazanan illerimize de başarılar diliyorum" diye konuştu.

Dereceye giren sporculara ödüllerini Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, Spor Hizmetleri Müdürü Zeynal Abidin Deneri, Spor Şube Müdürü Sezgin Yıldırım, Atletizm Bölge Koordinatörü Nurettin Özyürek ve Adıyaman Atletizm İl Temsilcisi Sait Durmuş tarafından verildi. - ADIYAMAN

Adıyaman'da 255 atlet yarıştı
Adıyaman'da 255 atlet yarıştı
Adıyaman'da 255 atlet yarıştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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