Adıyaman'da 23 Nisan havai fişek gösterisiyle kutlandı

ADIYAMAN'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 101'inci yıl kutlamaları için, koronavirüs tedbirleri kapsamında evlerinden çıkamayan çocuklara Adıyaman Belediyesi tarafından hava fişek gösterisi yapıldı.