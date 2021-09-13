Adıyaman'da 228 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
AA / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel
Adıyaman'da 228 evde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı.
Adıyaman'da 228 evde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonucunun pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararları uygulamaya koydu.
Buna göre, farklı mahallelerdeki 228 ev karantinaya alındı.
AA / Orhan Pehlül - Son Dakika Haberleri