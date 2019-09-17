Adıyaman'da 22 ton tütün çalan 2 zanlı yakalandı

17.09.2019 13:48

Adıyaman'da bir depodan 22 ton tütün çaldığı belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Organize Sanayi Bölgesi'nde bir depodan 22 ton tütün çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Depodaki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelilerin N.P. ve M.Ş. olduğunu belirledi. Ekipler, zanlıları başka bir depoda tütünlerle yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyete götürüldü.

Kaynak: AA