Adıyaman'da 22 ev karantinaya alındı
Adıyaman'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 22 evde karantina uygulaması başlatıldı.
18.08.2020 12:15 | Son Güncelleme: 18.08.2020 12:30
Adıyaman'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 22 evde karantina uygulaması başlatıldı.
Adıyaman Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı vatandaşların Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca yeni kararlar alındı.
Bu kapsamda farklı mahallelerdeki 22 evde karantina uygulanmaya başlandı.
Kaynak: AA