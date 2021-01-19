Adıyaman'da 207 köy yolu ulaşıma kapandı
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Adıyaman'da 207 köy yolu ulaşıma kapandı

19.01.2021 12:58 | Son Güncelleme: 19.01.2021 13:03
Adıyaman'da 207 köy yolu ulaşıma kapandı

ADIYAMAN'da, etkili olan kar yağışı nedeniyle 207 köy yolu ulaşıma kapandı.

ADIYAMAN'da, etkili olan kar yağışı nedeniyle 207 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kentte dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışının ardından kent merkezine bağlı 60, Besni'ye bağlı 37, Çelikhan'a bağlı 20, Gerger'e bağlı 23, Gölbaşı'na bağlı 18, Kahta'ya bağlı 20, Sincik'e bağlı 16 ve Tut ilçesine bağlı 13 olmak üzere toplam 207 köy yolu ulaşıma kapandı. Köylere ulaşımın yeniden sağlanması için İl Özel İdaresi'ne bağlı 13 ekip, yol açma çalışmalarına başladı.


Adıyaman'da 207 köy yolu ulaşıma kapandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mahir ALAN

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