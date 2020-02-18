Adıyaman'da 20 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi
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Adıyaman'da 20 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi

Adıyaman'da düzenlenen operasyonda 20 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

18.02.2020 16:50 | Son Güncelleme: 18.02.2020 16:50
Adıyaman'da 20 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi

'da düzenlenen operasyonda 20 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri kent merkezindeki bir iş yerinde gümrük kaçağı cep telefonu satışı yapıldığı ihbarını aldı.

Ekipler, Eskisaray Mahallesinde M.I'ya ait iş yerinde yaptıkları aramada 20 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: AA
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