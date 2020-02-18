Adıyaman'da 20 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi
Adıyaman'da düzenlenen operasyonda 20 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.
Adıyaman'da düzenlenen operasyonda 20 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri kent merkezindeki bir iş yerinde gümrük kaçağı cep telefonu satışı yapıldığı ihbarını aldı.
Ekipler, Eskisaray Mahallesinde M.I'ya ait iş yerinde yaptıkları aramada 20 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.