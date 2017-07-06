Adıyaman'da 2. ve 3 Çevreyolları Hizmete Girdi

Adıyaman Belediyesi, 2. ve 3. Çevreyollarını tamamlayarak halkın hizmetine sundu.



Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu'nun göreve gelmesinden sonra yol açma ve asfaltlama işlerine büyük önem veren Adıyaman Belediyesi, 2. ve 3. Çevreyollarında yaşanan sıkıntıyı ortadan kaldırdı.



Yaşanan kamulaştırma probleminden dolayı bir türlü bulvara bağlantısı gerçekleştirilemeyen 2. Çevreyolu ile benzer bir sorunun bulunduğu 3. Çevreyolunda çalışmalarını yoğunlaştıran Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri imar sorunu çözülen yapıları bir bir yıkarak yolu sağlıklı bir şekilde hizmete açtı.



Son olarak 30 Ağustos Caddesi ile Zey Caddesi arasında kalan kısımda asfaltlama çalışmasını tamamlayan ekipler, 3. Çevreyolunun Atatürk Bulvarıyla bağlantısını sağlamak için de son bölüm olan Polisevi yanındaki çalışmaları bitirme noktasına geldi. - ADIYAMAN