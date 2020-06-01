Adıyaman'da 2 sokak ve 5 evde karantina uygulaması
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Adıyaman'da 2 sokak ve 5 evde karantina uygulaması

ADIYAMAN'da, Covid-19 vakaları gözlenen 2 sokak ve 5 ev karantinaya alındı.

Adıyaman'da 2 sokak ve 5 evde karantina uygulaması
01.06.2020 14:02 | Son Güncelleme: 01.06.2020 14:05

ADIYAMAN'da, Covid-19 vakaları gözlenen 2 sokak ve 5 ev karantinaya alındı.

Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu kararlarıyla kentte Covid-19 vaka sayılarının artmasıyla İmamağa, Bahçelievler, Sıratut, Malazgirt ve Alitaşı Mahallesi'nde 5 ev ile Bahçelievler Mahallesi'nin 962 ve 958 nolu sokakları 14 gün süreyle karantinaya alındı. İl Hıfzıssıhha Kurulu kararın ardından 2 sokak ile evlerin bulunduğu bölgelerde polis ekipleri önlem alırken sağlık görevlileri de karantinaya alınan adreslerde bulunanları kontrolden geçirdi. 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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