ADIYAMAN'DA 2 PKK/KCK ŞÜPHELİSİ ADLİYEDE
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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ADIYAMAN'da, terör örgütü PKK/KCK üyelerine yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
ADIYAMAN (DHA) - ADIYAMAN'da, terör örgütü PKK/KCK üyelerine yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı'nca terör örgütü üyelerine yönelik sürdürülen operasyonda, PKK/KCK üyesi olduğu belirlenen H.G. ve M.K., adreslerinde yakalanıp, gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı'nda sorguları tamamlanan 2 kişi, adliyeye sevk edildi. (DHA)