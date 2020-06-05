Adıyaman'da 2 köy karantinaya alındı Adıyaman'da 2 köy karantinaya alındıADIYAMAN'da, Sarıharman ve Kustepe köyleri, koronavirüs vakaları görülmesi üzerine karantinaya alındı.

Adıyaman'da 2 köy karantinaya alındı

ADIYAMAN'da, Sarıharman ve Kustepe köyleri, koronavirüs vakaları görülmesi üzerine karantinaya alındı.

Merkeze bağlı Sarıharman ve Kustepe köylerinde yaşayan 2 kişinin yapılan koronavirüs testleri pozitif çıktı. İlçe Hıfzıssıhha Kurulu da 2 köyün, 14 gün süreyle karantinaya alınmasına karar verdi. Karar üzerine güvenlik güçleri, köyleri giriş-çıkışlara kapattı.

Kaynak: DHA