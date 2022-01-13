ADIYAMAN'DA 2 HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ YAKALANDI

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde tarladaki sulama borularını çalan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Çomak köyünde bir çiftçi tarlalarındaki sulama borularının çalındığını fark edince durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbarla çalışma başlatan ekipler, hırsızlık şüphelilerinin M.A. ve A.A., olduğunu belirledi. Adreslerine düzenlenen operasyonla yakalanan 2 şüpheli, sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edildi.