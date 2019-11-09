Adıyaman'da 2 FETÖ üyesi tutuklandı

Adıyaman'da 2 FETÖ üyesi tutuklandı

Adıyaman merkezli 4 ilde gerçekleştirilen FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik yapılan operasyon kapsamında gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 7 kişiden 2'si tutuklandı.

09.11.2019 09:55 | Son Güncelleme: 09.11.2019 10:00
Adıyaman'da 2 FETÖ üyesi tutuklandı

merkezli 4 ilde gerçekleştirilen FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik yapılan operasyon kapsamında gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 7 kişiden 2'si tutuklandı.


Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Adıyaman merkezli İstanbul, Elazığ ve Van'da FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik gerçekleştirdiği operasyonda 10 farklı adrese yapılan baskında gözaltına alınan kişilerden 7'si işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Adliyeye sevk edilen 7 şahıstan Fahri Ç. ile Canan Ç. İsimli şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 5 şahıs ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
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