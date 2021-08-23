Adıyaman'da 2 Bin 500 kişilik aşure ikramı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Adıyaman'da 2 Bin 500 kişilik aşure ikramı

Adıyaman'da 2 Bin 500 kişilik aşure ikramı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Adıyaman Belediyesi, Muharrem ayı dolayısıyla düzenlediği aşure programında 2 bin 500 kişiye aşure ikramında bulundu.

Adıyaman Belediyesi, Muharrem ayı dolayısıyla düzenlediği aşure programında 2 bin 500 kişiye aşure ikramında bulundu.

Her yıl muharrem ayı dolayısıyla aşure programı düzenlemeyi ihmal etmeyen Adıyaman Belediyesi, bu yıl da geniş katılımlı bir organizasyona imza attı. Demokrasi Parkı önünde gerçekleşen etkinlikte 2 bin 500 kişilik aşure ikramında bulundu. Vatandaşlara kendi elleriyle aşure dağıtan Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, Muharrem ayı ile ilgili yaptığı konuşmada, "Adıyaman Belediyesi olarak Muharrem ayı dolayısıyla Demokrasi Meydanında binlerce hemşerimize kardeşlik, paylaşma, dayanışma ve bereketin simgesi olan aşure ikramında bulunduk. Allah bütün milletimize birlik beraberlik nasip etsin" dedi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Vladimir Putin Mustafa Şentop Eşref Gani Ahmedzai
Magazin Tarkan Deniz Akkaya Armağan Çağlayan Serenay Sarıkaya
Spor Marcao Mert Günok Burak Elmas Dimitris Pelkas Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Adıyaman'da 2 Bin 500 kişilik aşure ikramı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.8.2021 01:10:54. #1.14#

title