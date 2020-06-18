Adıyaman'da 2,5 metre uzunluğunda ki yılan etkisiz hale getirildi Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde bir bahçede görülen 2,5 metre uzunluğundaki yılan, bahçe sahibi tarafından etkisiz hale getirildi.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde bir bahçede görülen 2,5 metre uzunluğundaki yılan, bahçe sahibi tarafından etkisiz hale getirildi. Gölbaşı ilçesinde ceviz bahçesinde çalışan Halis Çoksıkar, yılanı fark etti. Etkisiz hale getirilen yılanın engerek yılanı olduğu öne sürüldü. Halis Çoksıkar, ceviz bahçesinde çalıştığı esnada yılanı gördüğünü ve çok korktuğunu ifade ederek, sopa ile yılanı etkisiz hale getirdiğini söyledi. - ADIYAMAN Kaynak: İHA