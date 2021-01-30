Adıyaman'da 19 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
30.01.2021 13:07 | Son Güncelleme: 30.01.2021 13:10
Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 19 evde karantina uygulaması başlatıldı.
Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 19 evde karantina uygulaması başlatıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni karar aldı.
Bu kapsamda farklı mahallelerdeki 19 evde karantina uygulaması başlatıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül