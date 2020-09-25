Adıyaman'da 182 ev karantinaya alındı
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Adıyaman'da 182 ev karantinaya alındı

25.09.2020 13:21 | Son Güncelleme: 25.09.2020 13:21
Adıyaman'da 182 ev karantinaya alındı

Adıyaman'da son iki günde 182 ev yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Adıyaman'da son iki günde 182 ev yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı vatandaşların Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca yeni kararlar alındı.

Bu kapsamda, farklı mahallelerdeki son iki günde 182 evde karantina uygulaması başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül

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