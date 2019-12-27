Adıyaman'da 176,5 litre kaçak içki ele geçirildi
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 176,5 litre kaçak içki yakalandı.
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 176,5 litre kaçak içki yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ve Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kaçak içki imalatı ve satışı yapanlara yönelik çalışma başlatıldı.
Kurugeçit Mahallesi'nde belirlenen bir adrese operasyon düzenleyen ekipler, evin bahçesindeki ahırda şişelere ve bidonlara konulmuş 176,5 litre içki ele geçirdi.
Gözaltına alınan Y.E, Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.