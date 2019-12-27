Adıyaman'da 176,5 litre kaçak içki ele geçirildi
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Adıyaman'da 176,5 litre kaçak içki ele geçirildi

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 176,5 litre kaçak içki yakalandı.

27.12.2019 17:34 | Son Güncelleme: 27.12.2019 17:34
Adıyaman'da 176,5 litre kaçak içki ele geçirildi

'ın Gölbaşı ilçesinde 176,5 litre kaçak içki yakalandı.

İl ve Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kaçak içki imalatı ve satışı yapanlara yönelik çalışma başlatıldı.

Kurugeçit Mahallesi'nde belirlenen bir adrese operasyon düzenleyen ekipler, evin bahçesindeki ahırda şişelere ve bidonlara konulmuş 176,5 litre içki ele geçirdi.

Gözaltına alınan Y.E, Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: AA
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