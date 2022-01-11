Adıyaman'da 17 ev karantinaya alındı
AA / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel
Adıyaman'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 17 evde karantina uygulaması başlatıldı.
Adıyaman'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 17 evde karantina uygulaması başlatıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine, İl Hıfzıssıhha Kurulunca yeni kararlar uygulamaya konuldu.
Bu kapsamda bazı mahallelerde toplam 17 ev karantinaya alındı.
Sizce, #koronavirüs vaka sayıları nasıl düşer?— Haberler (@Haberler) January 7, 2022
AA / Orhan Pehlül - Son Dakika Haberleri
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