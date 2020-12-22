Adıyaman'da 166 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
22.12.2020 15:01 | Son Güncelleme: 22.12.2020 15:04
Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında son 3 günde 166 ev karantinaya alındı.
Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında son 3 günde 166 ev karantinaya alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararlar aldı.
Karar gereğince, son 3 günde farklı mahallelerdeki 166 evde karantina tedbirleri uygulanması başlatıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül