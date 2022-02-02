Adıyaman'da 155 parça tarihi eser ele geçirildi - Haberler
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Adıyaman'da 155 parça tarihi eser ele geçirildi

AA, Orhan Pehlül - Güncel
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Adıyaman'da 155 parça tarihi eser ele geçirildi

Adıyaman'ın Besni ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda bir zanlı gözaltına alındı.

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Besni ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda bir zanlı gözaltına alındı.

Akpınar köyünde tarihi eser olduğu bilgisine ulaşan jandarma ekipleri, M.K'nin taşıdığı poşette 143 sikke, 5 yüzük ve 7 farklı obje ele geçirdi.

Ekipler tarafından şüpheli gözaltına alındı. Tarihi eser olduğu değerlendirilen 155 parçaya el konuldu.

AA / Orhan Pehlül - Güncel

Jandarma, Adıyaman, Güncel, Haber

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