Adıyaman'da 155 parça tarihi eser ele geçirildi
AA, Orhan Pehlül - Güncel
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Adıyaman'ın Besni ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda bir zanlı gözaltına alındı.
ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Besni ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda bir zanlı gözaltına alındı.
Akpınar köyünde tarihi eser olduğu bilgisine ulaşan jandarma ekipleri, M.K'nin taşıdığı poşette 143 sikke, 5 yüzük ve 7 farklı obje ele geçirdi.
Ekipler tarafından şüpheli gözaltına alındı. Tarihi eser olduğu değerlendirilen 155 parçaya el konuldu.
AA / Orhan Pehlül - Güncel