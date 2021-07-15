ADIYAMAN'DA '15 TEMMUZ' BULUŞMASI
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ADIYAMAN'DA '15 TEMMUZ' BULUŞMASI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ADIYAMAN'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü çeşitli etkinliklerle anıldı.

ADIYAMAN'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü çeşitli etkinliklerle anıldı. '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' dolayısıyla Gölbaşı Caddesi üzerinde bulunan Mimar Sinan Kültür Parkı önünde başlayan mehter eşliğindeki kortej yürüyüşü, Atatürk Caddesi Cumhuriyet İlkokulu bahçesindeki etkinlik alanında son buldu. Cumhuriyet İlköğretim Okulu bahçesinde devam eden etkinliğe Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Cumhuriyet Başsavcısı Bozan Çevik, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, İl Jandarma Komutanı Bilgihan Yeşilyurt, STK ve siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Program alanına girişte maskesi olmayan vatandaşlara maske dağıtıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasın ardından Kur'an- Kerim okundu. Açılış konuşmaların ardından kürsüye çıkan Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar; Bu müstesna günde bir yandan milletimizin hainlere karşı kazandığı muhteşem zaferin sevincini, diğer yandan darbe girişimine vücudunu siper ederek hayatını kaybeden vatandaşlarımızın hüznünü birlikte yaşıyoruz. O zifiri karanlık gecede Cumhurbaşkanımızın çağrısı ile hayatının baharında olanlar, bastonuna yaslanarak adeta uçarcasına hainlerin üzerine yürüyen ak sakallı dedelerimize kadar bu mücadeleye katılan aziz milletimizin her bir ferdini ve vatansever güvenlik güçlerimizin fedakarlıklarını hiçbir zaman unutmayacağız. Allah'ın yardımı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın cesareti ve önderliğinde milletimizin azmi ile başarısızlığa uğratılan hain darbe sırasında, hainlerin kurşunları ve bombaları ile şehit düşen 251 kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize cesaret ve kahramanlıklarından dolayı şükranlarımı sunuyorum. 15 Temmuz ruhu asil milletimizin tarihinden aldığı güçle yüz yıl sonra kendi gelecek ve kaderini yeniden tayin ettiği ve dünyaya kabul ettirdiği bir gündür dedi. Program yapılan konuşmaların ardından çeşitli etkinliklerle devam etti.

ADIYAMAN'DA '15 TEMMUZ' BULUŞMASI
ADIYAMAN'DA '15 TEMMUZ' BULUŞMASI
ADIYAMAN'DA '15 TEMMUZ' BULUŞMASI
ADIYAMAN'DA '15 TEMMUZ' BULUŞMASI
ADIYAMAN'DA '15 TEMMUZ' BULUŞMASI
ADIYAMAN'DA '15 TEMMUZ' BULUŞMASI
ADIYAMAN'DA '15 TEMMUZ' BULUŞMASI
ADIYAMAN'DA '15 TEMMUZ' BULUŞMASI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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