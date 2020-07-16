Adıyaman'da '15 Temmuz' anması ADIYAMAN'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü çeşitli etkinliklerle anıldı.

ADIYAMAN'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü çeşitli etkinliklerle anıldı.

Valilik bahçesinde başlayan etkinliğe Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Cumhuriyet Başsavcısı Bozan Çevik, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, STK ve siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Etkinlik alanına girmek isteyen vatandaşların üstü aranarak, sağlık görevlileri tarafından ateş ölçümü yapıldı. Maskesi olmayanlara ise maske dağıtımı yapıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasın ardından Kuran okundu.

Etkinlikte konuşan Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, "15 Temmuz gecesi FETÖ'cü alçaklara kanları ile destan yazan bayrağımıza, ezanımıza, bağımsızlığımıza sahip çıkan tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize de cesaretlerinden ve kahramanlıklarından dolayı şükranlarımı sunuyorum. Tarihin en karanlık hadiselerinden biri olan 15 Temmuz ihanet girişimi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın üstün liderliği sevk ve idaresinde ve hükümetimizin kararlı duruşu tarihi şan ve şerefler ile dolu aziz milletimizi demokrasi ve hukukuna sahip çıkışı vatan perver güvenlik güçlerimizin şanlı direnişi doğrusunda bertaraf edilmiştir. 15 Temmuz ruhu asil milletimizin tarihinden aldığı güçle yüz yıl sonra kendi gelecek ve kaderini yeniden tayin ettiği ve dünyaya kabul ettirdiği bir gündür" dedi.

Program yapılan konuşmaların ardından çeşitli etkinliklerle devam etti.

Kaynak: DHA