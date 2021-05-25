Adıyaman'da 15 dönüm arpa ekili tarla yandı

Adıyaman'da 15 dönüm arpa ekili tarla, yangın nedeniyle zarar gördü.

Adıyaman'da 15 dönüm arpa ekili tarla, yangın nedeniyle zarar gördü.

Merkeze bağlı Kızılcapınar köyü yakınlarında arpa ekili tarlada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bölgede etkili olan rüzgar nedeniyle hızla yayılan yangına çevredeki vatandaşlar ile itfaiye ekipleri müdahale etti.

Yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından kontrol altına alınan yangın nedeniyle 15 dönüm tarım alanı zarar gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül