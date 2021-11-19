Adıyaman'da 14 ev karantinaya alındı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Adıyaman'da 14 ev karantinaya alındı

AA / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel
Adıyaman'da 14 ev karantinaya alındı

Adıyaman'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 14 evde karantina uygulaması başlatıldı.

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 14 evde karantina uygulaması başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine, İl Hıfzıssıhha Kurulunca yeni kararlar uygulamaya konuldu.

Bu kapsamda bazı mahallelerdeki 14 ev karantinaya alındı.

AA / Orhan Pehlül - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title