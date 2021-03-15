Adıyaman'da 134 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
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Adıyaman'da 134 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

15.03.2021 12:55 | Son Güncelleme: 15.03.2021 13:16
Adıyaman'da 134 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında son üç günde 134 evde karantina uygulaması başlatıldı.

Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında son üç günde 134 evde karantina uygulaması başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni karar aldı.

Bu kapsamda, son üç günde farklı mahallelerdeki 134 ev karantina altına alındı.

Adıyaman, Kovid-19 değerlendirme kriterlerine göre, son iki haftadır Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde "çok yüksek riskli" tek kent durumunda bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül

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