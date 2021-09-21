Adıyaman'da 132 ev Kovid-19 karantinasına alındı
AA / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel
Adıyaman'da 132 evde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı.
Adıyaman'da 132 evde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonucunun pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararları uygulamaya koydu.
Bu kapsamda farklı mahallelerdeki 132 ev karantinaya alındı.
#Koronavirüs aşısı yaptırdınız mı?— Haberler.com (@Haberler) September 17, 2021
AA / Orhan Pehlül - Son Dakika Haberleri