Adıyaman'da 131 ev karantinaya alındı
Adıyaman'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 131 evde karantina uygulaması başlatıldı.
23.08.2020 15:05 | Son Güncelleme: 23.08.2020 16:26
Adıyaman'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 131 evde karantina uygulaması başlatıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı vatandaşların Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca yeni kararlar alındı.
Bu kapsamda dün ve bugün 131 evde karantina uygulanmaya başlandı.
Kaynak: AA