Adıyaman'da 13 kişi karbonmonoksit gazından etkilendi
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Adıyaman'da 13 kişi karbonmonoksit gazından etkilendi

24.12.2020 11:38 | Son Güncelleme: 24.12.2020 11:41
Adıyaman'da 13 kişi karbonmonoksit gazından etkilendi

Adıyaman merkez ve ilçelerinde dün geceden beri etkili olan rüzgar nedeniyle 13 kişi karbonmonoksit gazından etkilendi.

Adıyaman merkez ve ilçelerinde dün geceden beri etkili olan rüzgar nedeniyle 13 kişi karbonmonoksit gazından etkilendi.

Adıyaman'da önceki günden beri etkili olan rüzgar soba zehirlenmelerine neden oldu. Hava sıcaklığı Çelikhan ve Sincik ilçelerinde gece eksi 5 dereceye kadar düştü. İl merkezi ve bazı ilçelerinde etkili olan rüzgar, karbonmonoksit gazı zehirlenmesine neden oldu. Kahta ilçesine bağlı Erikli köyü Aktoprak mezrasında sobadan sızan karbonmonoksit gazından aynı aileden 3'ü çocuk 4 kişi zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. Besni ilçesinde ise 7 kişi karbonmonoksit gazından etkilendi. Besni ilçesine bağlı Alıçlı köyünde 2'si çocuk 7 kişi zehirlenerek Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı. Adıyaman merkezde ise aynı aileden 2 kişi sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Karbonmonoksit gazından etkilenen hastaların sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavilerinin ardından taburcu edildikleri öğrenildi. - ADIYAMAN

Adıyaman'da 13 kişi karbonmonoksit gazından etkilendi
Adıyaman'da 13 kişi karbonmonoksit gazından etkilendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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