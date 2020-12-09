Adıyaman'da 122 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
09.12.2020 13:05 | Son Güncelleme: 09.12.2020 13:08
Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 122 ev karantinaya alındı.
Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 122 ev karantinaya alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararlar aldı.
Karar gereğince farklı mahallelerdeki 122 evde karantina tedbirleri uygulanmaya başladı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül