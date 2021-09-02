Adıyaman'da 121 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
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Adıyaman'da 121 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

Adıyaman'da 121 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel

Adıyaman'daki 121 evde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı.

Adıyaman'daki 121 evde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararları uygulamaya koydu.

Buna göre, farklı mahallelerdeki 121 ev karantinaya alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül

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Adıyaman'da 121 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı - Haberler
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