Adıyaman'da 12 ev karantinaya alındı
Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 12 evde karantina uygulaması başlatıldı.
09.08.2020 11:11 | Son Güncelleme: 09.08.2020 12:00
Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 12 evde karantina uygulaması başlatıldı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, kent merkezindeki bazı vatandaşların Kovid-19 test sonuçları pozitif çıktı.
İl Hıfzıssıhha Kurulunca, salgınla mücadele kapsamında yeni kararlar alındı.
Bu kapsamda merkeze bağlı 12 evde karantina uygulaması başlatıldı.
Kaynak: AA