Adıyaman'da 12 ev karantinaya alındı Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 12 evde karantina uygulaması başlatıldı.

Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 12 evde karantina uygulaması başlatıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, kent merkezindeki bazı vatandaşların Kovid-19 test sonuçları pozitif çıktı.

İl Hıfzıssıhha Kurulunca, salgınla mücadele kapsamında yeni kararlar alındı.

Bu kapsamda merkeze bağlı 12 evde karantina uygulaması başlatıldı.

Kaynak: AA