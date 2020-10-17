Adıyaman'da 118 ev karantinaya alındı
17.10.2020 19:35 | Son Güncelleme: 17.10.2020 19:38
Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 118 evde karantina uygulanmaya başlandı.
Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 118 evde karantina uygulanmaya başlandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararlar aldı.
Karar doğrultusunda farklı mahallelerdeki 118 evde karantina uygulaması başladı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül