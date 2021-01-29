Adıyaman'da 116 köy yolu, kar nedeniyle ulaşıma kapandı
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Adıyaman'da 116 köy yolu, kar nedeniyle ulaşıma kapandı

29.01.2021 14:00 | Son Güncelleme: 29.01.2021 14:09
Adıyaman'da 116 köy yolu, kar nedeniyle ulaşıma kapandı

ADIYAMAN'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 116 köy yolu ulaşıma kapandı.

ADIYAMAN'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 116 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kent merkezi ve ilçelerinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kent beyaz örtüye bürünürken, trafikte bazı araçlar, yollarda ilerlemekte zorlandı. Polis ekipleri, zincirsiz yola çıkılmasına izin vermedi. Kent merkezi ve ilçelerde kar yağışının ardından belediye ekipleri tuzlama çalışması yaptı. Kar yağışına en çok sevinen ise çocuklar oldu. Sokaklara çıkan çocuklar, kar topu oynayarak eğlendi.Kar yağışı nedeniyle merkezde 38, Besni'de 12, Çelikhan'da 20, Gölbaşı'nda 18, Kahta'da 6, Sincik'te 17 ve Tut ilçesinde 5 olmak üzere toplam 116 köy ile 145 mezra yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, iş makineleri ile yolların açılması için çalışma başlattı.


- Adıyaman
Adıyaman'da 116 köy yolu, kar nedeniyle ulaşıma kapandı
Adıyaman'da 116 köy yolu, kar nedeniyle ulaşıma kapandı
Adıyaman'da 116 köy yolu, kar nedeniyle ulaşıma kapandı
Adıyaman'da 116 köy yolu, kar nedeniyle ulaşıma kapandı
Adıyaman'da 116 köy yolu, kar nedeniyle ulaşıma kapandı
Adıyaman'da 116 köy yolu, kar nedeniyle ulaşıma kapandı
Adıyaman'da 116 köy yolu, kar nedeniyle ulaşıma kapandı
Adıyaman'da 116 köy yolu, kar nedeniyle ulaşıma kapandı
Adıyaman'da 116 köy yolu, kar nedeniyle ulaşıma kapandı
Adıyaman'da 116 köy yolu, kar nedeniyle ulaşıma kapandı
Adıyaman'da 116 köy yolu, kar nedeniyle ulaşıma kapandı
Adıyaman'da 116 köy yolu, kar nedeniyle ulaşıma kapandı
Adıyaman'da 116 köy yolu, kar nedeniyle ulaşıma kapandı
Adıyaman'da 116 köy yolu, kar nedeniyle ulaşıma kapandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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