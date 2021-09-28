Adıyaman'da 113 ev Kovid-19 karantinasına alındı

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da, 113 evde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine, İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararları uygulamaya koydu.

Bu kapsamda farklı mahallelerdeki 113 ev karantinaya alındı.