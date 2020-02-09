Adıyaman'da 111 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

09.02.2020 11:24 | Son Güncelleme: 09.02.2020 11:24

Adıyaman'da kar yağışı ve tipi nedeniyle kırsaldaki 111 yerleşim biriminin yolu kapandı.

İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Can Erdoğan, yaptığı açıklamada, kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle merkez, Çelikhan, Gerger, Kahta ve Sincik ilçelerine bağlı 42 köy ve 69 mezranın yolunun kapandığını bildirdi.



Erdoğan, 40 kişilik ekibin 36 araçla karla mücadele çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

Kaynak: AA