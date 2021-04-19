Adıyaman'da 110 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
Adıyaman'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, son 2 günde 110 evde karantina uygulaması başlatıldı.
Adıyaman'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, son 2 günde 110 evde karantina uygulaması başlatıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine, İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni karar aldı.
Bu kapsamda, son 2 günde farklı mahallelerdeki 110 evde karantina uygulamasına başlandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül