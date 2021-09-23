Adıyaman'da 109 ev Kovid-19 karantinasına alındı - Haberler
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Adıyaman'da 109 ev Kovid-19 karantinasına alındı

AA / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel
Adıyaman'da 109 ev Kovid-19 karantinasına alındı

Adıyaman'da, 109 evde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da, 109 evde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 testi sonuçlarının pozitif çıkması üzerine, İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararları uygulamaya koydu.

Bu kapsamda, farklı mahallelerdeki 109 ev karantinaya alındı.

AA / Orhan Pehlül - Son Dakika Haberleri
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