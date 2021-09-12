Adıyaman'da 105 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

Adıyaman'da 105 evde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonucunun pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararları uygulamaya koydu. Buna göre, farklı mahallelerdeki 105 ev karantinaya alındı.