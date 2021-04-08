Adıyaman'da 104 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel
Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, 104 evde karantina uygulaması başlatıldı.
Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, 104 evde karantina uygulaması başlatıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni karar aldı.
Bu kapsamda farklı mahallelerde bulunan 104 evde karantina uygulaması başlatıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül