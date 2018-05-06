Adıyaman'da, 102 robot yarıştı

Adıyaman'da, düzenlenen 'Robiyaman' robot yarışmasında 296 öğrenci 102 robot ile yarışa katıldı.

Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve GAP Bölgesinde bulunan Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Şanlıurfa, Siirt ve Şırnak'tan 47 okul, 296 öğrenci 102 robot ile kıyasıya yarıştı.Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü spor salonunda düzenlenen yarışmaya; Vali Nurullah Naci Kalkancı, Vali Yardımcısı Adem Kaya, İl Emniyet Müdür Vekili İbrahim Kaba ve İl Milli Eğitim Müdürü Mete Kızılkaya, öğrenciler ve veliler katıldı. Bilgisayar programlamasıyla yapılan motor ve sensörlerin yerleştirildiği robotlar ile yerde oluşturulan uzun ve kısa çizgiler üzerinden kaymadan en kısa süre içinde bitiş çizgisine ulaşmaya çalıştı. Amaçlarının öğrencilerin becerilerini geliştirmek ve teşvik etmek olduğunu belirten İl Milli Eğitim Müdürü Mete Kızılkaya, İlkini düzenlediğimiz Adıyaman'da robot yarışmasında Gap Bölgesi katılıyor. Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Şanlıurfa, Siirt ve Şırnak'tan 47 okul, 296 öğrenci 102 robot katılıyor. Burada zevkli bir mücadele olacak. Adıyaman'ı tanımış olacaklar ve yarışma sonucunda giderken buradan çok güzel şeyler götürecekler seneye daha büyük bir organizasyon düşünüyoruz. Üretkenliğini tetikleyerek problem çözme ve psikomotor becerilerini geliştirmek, bilimsel düşünce ve inceleme alışkanlığı kazanabilmelerine olanak sağlamak, yaşayarak öğrenme yoluyla bilginin kalıcılığını arttırmak diye konuştu. Yarışmada dereceye girenler ise Çizgi İzleyen kategorisinde Gaziantep Şahinbey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi birinci, Adıyaman Bilim ve Sanat Merkezi üçüncülüğü, hızlı çizgi İzleyen kategorisinde ise Besni Osman İsot Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi birinci, 75. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ikinci, Şahinbey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ise üçüncülüğü elde etti. 'Tasarla Çalıştır' kategorisinde ise M. Hüsnü Özyeğin Lisesi birinci, Bilgi Anadolu Lisesi ikinci, Esentepe Anadolu Lisesi üçüncü oldu. Temalı kategorisinde ise Şanlıurfa STEM ve Bilim Merkezi birinci, Adıyaman Bilim ve Sanat Merkezi ikinci oldu.

Yarışma sonunda ise dereceye giren öğrencileri tebrik eden Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı, ödülleri dağıttı.