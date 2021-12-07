ADIYAMAN'DA 10 LİSE ÖĞRENCİSİ LAHMACUN YEDİKTEN SONRA RAHATSIZLANDI - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ADIYAMAN'DA 10 LİSE ÖĞRENCİSİ LAHMACUN YEDİKTEN SONRA RAHATSIZLANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ADIYAMAN'da lahmacun yedikten sonra rahatsızlanan 10 lise öğrencisi, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

ADIYAMAN'da lahmacun yedikten sonra rahatsızlanan 10 lise öğrencisi, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Olay, öğle saatlerinde Karapınar Mahallesi'nde meydana geldi. Erdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde okuyan 10 öğrenci, öğle arasında lahmacun yedi. Bir süre sonra mide bulantısı ve baş dönmesi yaşayan öğrenciler, öğretmenlerinden yardım istedi. Öğretmenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Okula gelen sağlık ekipleri, zehirlenme şüphesiyle öğrencileri hastaneye kaldırdı. Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.

ADIYAMAN'DA 10 LİSE ÖĞRENCİSİ LAHMACUN YEDİKTEN SONRA RAHATSIZLANDI

ADIYAMAN'DA 10 LİSE ÖĞRENCİSİ LAHMACUN YEDİKTEN SONRA RAHATSIZLANDI

ADIYAMAN'DA 10 LİSE ÖĞRENCİSİ LAHMACUN YEDİKTEN SONRA RAHATSIZLANDI

ADIYAMAN'DA 10 LİSE ÖĞRENCİSİ LAHMACUN YEDİKTEN SONRA RAHATSIZLANDI

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title